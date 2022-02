Scamacca: «Pensavo fosse fuorigioco! 3 punti fondamentali con l’Inter»

Scamacca ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Sassuolo, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A vinto dai neroverdi per 0-2. Di seguito le sue dichiarazioni

VITTORIA A SAN SIRO – Gianluca Scamacca parla così ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Sassuolo: «Diciamo che di serate belle ne abbiamo passate parecchie quest’anno. Oggi però i 3 punti erano fondamentali, poi contro una squadra molto forte, penso una delle favorite. E’ merito della squadra che mi aiuta, del mister e comunque ci metto sempre del mio per migliorarmi e dare il massimo per il gruppo. Non mi sono posto obiettivi, a fine anno tireremo le somme. Non ho esultato perché pensavo fosse fuorigioco, solo per questo».