Statistiche Inter-Sassuolo: possesso nerazzurro con 29 tiri, ma tutto inutile

Statistiche Inter-Sassuolo: i nerazzurri di Inzaghi perdono in casa con il punteggio di 0-2 (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-SASSUOLO – L’Inter cade rovinosamente in casa contro il Sassuolo con il punteggio di 0-2, gol di Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Il possesso palla è nettamente in favore dei nerazzurri con il 58%. I padroni di casa concludono 29 volte in totale contro le 13 degli avversari (8 tiri nello specchio a 5), ma risultano molto imprecisi e trovano sulla loro strada un ottimo Andrea Consigli.

ALTRI DATI – Gli uomini di Simone Inzaghi battono 8 calci d’angolo, gli ospiti ne calciano 3. Pescati 3 volte in fuorigioco i campioni d’Italia, 2 volte i neroverdi di Alessio Dionisi. Totale equilibrio per quanto riguarda i falli commessi, 12 a testa.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter rimane ferma a 54 punti in classifica dopo 25 turni di Serie A, con 16 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.