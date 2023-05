Pioli: «Senza Rafael Leao Milan altre caratteristiche. Ma vediamo»

Pioli continua a ‘nascondere’ la questione Rafael Leao, per il quale non è scontata l’assenza domani in Milan-Inter. In conferenza stampa assieme a Giroud (vedi articolo), l’allenatore ha dato anche uno sguardo alla partita di domani.

CONFERENZA PIOLI – Questa la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Inter.

Lo spirito di Rio Ave può contare oggi?

Assolutamente sì, ma dobbiamo metterci qualità di gioco, di tecnica e di attenzione.

Pioli, la situazione Rafael Leao.

Oggi ha fatto il lavoro sul dritto, domani proverà a forzare e decideremo. Se lo convoco può giocare? Certo.

Qual è il livello di rischio per Rafael Leao?

Domani mattina saranno lui e il dottore a comunicarmi le situazioni. Se starà bene sarà convocato, altrimenti no.

Questa semifinale è la più difficile che può capitare al Milan o la più bella da vivere?

È la più difficile senz’altro, perché quando arrivi in semifinale di Champions League è difficilissima, ma anche bellissima da vivere e giocare. Ho provato a trasmettere alla squadra attenzione e concentrazione, ma anche la felicità di vivere certi momenti. Poi domani alle 21 dovremo dare il massimo per ottenere il risultato, ma è una partita che si gioca su 180′ e dobbiamo tenerlo in considerazione.

Per cosa l’Inter è favorita, visto che l’ha detto dopo l’ultima partita?



Non ho detto così, ho detto che per gli altri l’Inter è favorita. Abbiamo eliminato il Tottenham e il Napoli, pensiamo di poter eliminare anche l’Inter.

Pioli, cosa richiede ai suoi giocatori?

Stiamo parlando di Champions League, dove il Milan non ha fatto alti e bassi ma un percorso eccezionale. Vogliamo superare anche questo ultimo step prima di raggiungere la finale di Champions League, cosa credo a nessuno di noi mai successa. L’ambizione è al massimo.

Sempre che si confermi l’assenza di Rafael Leao, per certi versi sarebbe sostituibile lui più di Maignan?

Un allenatore spera sempre di schierare la formazione migliore, con tutti i suoi giocatori che stanno bene. Certo che Rafael Leao ha caratteristiche uniche in questa squadra, se dovesse mancare giocheremo con un altro tipo di caratteristiche.

Domani per il Milan quanto può influire uno stadio come questo?

Ci aspettiamo un San Siro pieno e con grande energia. Vogliamo ci aiuti per mettere in campo tutto dal 1′ al 95′.

Il test di domani su Rafael Leao è finalizzato ad averlo a partita in corso o anche dal 1′?

Se il test è pulito può giocare, se il test non è pulito non può giocare né dall’inizio né alla fine. Avrei preferito anticiparlo di un giorno ma è successo sabato, ora non è possibile.

Se Rafael Leao non dovesse farcela uno sarebbe Saelemaekers. Come mai c’è stata questa sua evoluzione a sinistra?

Perché tante volte in allenamento l’ho provato lì avendo spostato Brahim Diaz a destra. A sinistra si è sempre espresso bene, ha capacità e un ottimo tiro quando può rientrare. Vedremo le scelte che farò domani.