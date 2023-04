Onana: «Per giocare all’Inter non bisogna aver paura! Coi migliori»

Onana aveva parlato prima di Inter-Benfica e lo fa pure nel post partita. Il portiere, nell’intervista con Inter TV, festeggia la qualificazione e fa i complimenti ai compagni per la qualificazione.

AL TOP – André Onana è felicissimo per le semifinali di Champions League raggiunte con Inter-Benfica: «C’è molta soddisfazione. Abbiamo affrontato una grande squadra, ma abbiamo dato il meglio di noi: siamo una grande squadra e un grande gruppo. Per giocare nell’Inter non bisogna mai avere paura: sono coi migliori compagni che posso avere. Siamo una grandissima squadra e sono molto contento per questo passaggio del turno. Noi, fin dal primo momento, sapevamo che era una partita dura però con la qualità della squadra avevamo fiducia. Giocatori come Lautaro Martinez e Joaquin Correa hanno fatto la differenza, sono contento di quello che abbiamo fatto oggi. Questo club ha una storia molto grande, difendere questa maglia ti dà tantissimo. È un club che parte già con un piede avanti, siamo molto contenti. Sto passando un periodo con un gran portiere come Samir Handanovic, ogni allenamento con lui imparo. È lui che mi dà fiducia, difendere questa porta sapendo che ci sono certi compagni mi dà molta soddisfazione».