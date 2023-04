Zhang: «Inter, molto soddisfatto! Frutto del lavoro di questi anni»

Il presidente Zhang riappare quando l’Inter vince: l’aveva fatto dopo il Porto ed eccolo anche col Benfica. A Inter TV dà il giudizio sul risultato delle semifinali raggiunte.

SUCCESSO – Così Steven Zhang dopo Inter-Benfica: «Sono molto soddisfatto, è il frutto del lavoro di questi anni. Il derby è quello che mi ha dato le principali soddisfazioni a livello di passione in questi anni. Per noi potrebbe essere una rivincita per il passato, per la nostra storia. Dovremo dare il meglio. I tifosi? Grazie per il supporto allo stadio in ogni partita. Devono continuare a sostenerci fino all’ultimo momento, vogliamo vincere».