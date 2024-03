Motta: «Meriti all’Inter! Dimostrato ancora la forza in ogni fase di gioco»

L’Inter festeggia anche al Dall’Ara di Bologna. Rammarico, invece, per la squadra di Thiago Motta che, pur avendoci provato, non è riuscita a fermare la capolista.

SAPORE STRANO – Thiago Motta esce da Bologna-Inter con l’amaro in bocca: «Non so dire che sensazioni ho stasera. Rimane un sapore strano perché abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra in grande forma. in questo momento per compete con loro bisogna curare tutti gli aspetti e le fasi del gioco. quasi pe rutta la gara abbiamo fatto bene, abbiamo giocato con coraggio anche sui recuperi. non abbiamo lasciato le transizioni che è una squadra che quando va in transizione va molto forte. abbiamo preso un gol evitabile, già in campionato non lo possiamo prendere, poi soprattutto con una squadra come l’Inter. A giocare in svantaggio succede che sanno gestire bene la partita. Poi alla fine non si è giocato quasi niente ma è diventata un po’ un abitudine nel nostro campionato».

COMPLIMENTI – Thiago Motta elogia l’Inter: «Devo solo fare i complimenti all’Inter perché hanno fatto la partita che volevano, che dovevano fare per vincere. È una squadra che in questo momento sta meritando tutto quello che ha. In cinque minuti di recupero si è giocato pochissimo, quasi niente. Sono cose che noi, come Bologna, non possiamo controllare. Per poter competere fino alla fine con una squadra come l’Inter oggi in tutte le fasi del gioco dobbiamo fare bene e la concentrazione dev’essere al massimo e possiamo evitare il gol. Ne abbiamo parlato tanto durante la settimana e giocare in svantaggio con l’Inter non è facile».

GIOCO – Motta spiega: «Zirkzee l’ho visto anche un po’ stanco, ha fatto bene ma aveva un piccolo fastidio. Non credo che sia nulla di importante. Partita studiata così o merito dell’Inter se il Bologna non ha giocato nel primo tempo come nel secondo? Penso sia anche merito dell’Inter perché è una grande squadra, sta dimostrando in tutte le partite. Nel girone di ritorno hanno fatto il pieno. È una squadra molto complessa sanno difendere bassi se iniziamo a buttare la palla in area rischiamo più di prendere contropiede che di fare gol. L’Inter è una squadra che quando gioca alto ha dei giocatori con grande fisicità che pressano avversario ma sanno coprire anche gli spazi indietro».

RISCHI – Motta continua con l’analisi di Bologna-Inter: «Nel primo tempo normale che la partita sia un po’ più bloccata e andando in svantaggio con una squadra come l’Inter rischi tantissimo. Rischi di andare in avanti con un po’ più di meno controllo e di iniziare a prendere contropiede. Loro possono chiudere la partita in due cambi ritmi e la partita diventa difficile. Siamo stati dentro fino alla fine, cercando di trovare il pareggio e in quel caos loro sarebbero dovuti uscire di più. Merito all’Inter, squadra forte che sta bene. Hanno dimostrato un’altra volta di avere forza in ogni fase di gioco».

CARBONARA – Thiago Motta termina anche con una risata, pensando a un video dei suoi ex compagni dell’Inter: «Ho i piedi per terra, cerco sempre di mantenermi lucido nella realtà. Quando faccio un’analisi in fretta la sensazione che mi dà è che possiamo competere anche con squadre come l’Inter, lo abbiamo dimostrato sul campo e mi dà fiducia per continuare nella stessa direzione. Ogni partita ha una storia diversa, ma oggi la storia è che oggi il Bologna ha giocato faccia a faccia contro una squadra che è prima in classifica. La carbonara? Lo avevo visto il video. La carbonara è il segreto. Non ci sono più giocatore come me? Ne stanno venendo fuori tanti e ora curano di più gli allenamenti e la forma fisica. Anche se noi in quel periodo lo facevamo già, ma è vero che mangiare la carbonara prima della partita non mi sembra la cosa migliore».