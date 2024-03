Arnautovic e Carlos Augusto, sospiro di sollievo? Le prime notizie

Marko Arnautovic e Carlos Augusto si sono fatti male durante la partita tra Bologna ed Inter. Ecco il responso dei primi accertamenti sui due calciatori.

SITUAZIONE – In Bologna–Inter Simone Inzaghi non esce solo con notizie positive. Carlos Augusto non è rientrato in campo dopo la fine del primo tempo a causa di un infortunio. Per il brasiliano si tratta di un affaticamento al polpaccio destro, pesano probabilmente le nove partite da titolare nelle ultime tredici di campionato. Marko Arnautovic invece, entrato al 65′, si è fermato per un problema muscolare in seguito ad uno scatto. Risentimento ai flessori della coscia destra per l’attaccante. Entrambi saranno valutati nella giornata di domani.