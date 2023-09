Mkhitaryan: «Abbiamo fatto terzo, quarto e quinto gol! Felicissimo»

Mkhitaryan ha dato una grande mano all’Inter a umiliare ancora una volta il Milan, nel quinto derby vinto su cinque giocati nel 2023, con la doppietta che ha steso gli avversari. Nell’intervista post partita su Inter TV ha festeggiato per il trionfo.

DEVASTANTI – Henrikh Mkhitaryan festeggia per il 5-1 di Inter-Milan: «Sono felice, veramente felicissimo. Non solo perché abbiamo vinto e ho segnato, ma ho fatto gli assist: merito dei compagni, abbiamo fatto una grande gara e meritato di vincere il derby. Onestamente nel primo tempo, anche se abbiamo segnato due gol, abbiamo avuto un po’ di difficoltà. Nel secondo abbiamo capito che non dovevamo fare errori quando abbiamo preso gol, poi abbiamo capito che dovevamo giocare la nostra partita. Abbiamo fatto il terzo, il quarto e il quinto gol. Intelligenza tattica? Sto provando a imparare ogni giorno, lavorare duro e fare del mio meglio. So che a trentquattro anni non è facile stare bene fisicamente, però sto cercando di dare il mio contributo alla squadra. Già subito, dopo la sosta, i calciatori tornati dalle nazionali sapevamo che avevamo una gara molto importante da giocare. Consapevoli ci siamo avvicinati a questa partita molto seriamente, abbiamo fatto vedere che la sosta non c’entrava niente».