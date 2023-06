Marotta: «Abituato alle sfide! Nello sport si gareggia per il meglio»

Poche parole di Marotta in vista di Manchester City-Inter. Nell’avvicinamento alla finalissima di Champions League l’AD Sport, a Barzaghi di Mediaset, dà alcune brevi dichiarazioni sulla sfida.

A ISTANBUL NON IN VACANZA – Giuseppe Marotta non vuole che l’Inter sia vittima sacrificale a Istanbul col Manchester City. In vista della finale di Champions League di stasera, l’AD Sport commenta: «È chiaro che nel calcio e nello sport si partecipa per gareggiare al meglio. Personalmente io sono abituato per fare sfide, quando dico “io” dico tutti quelli che lavorano con me. Di conseguenza l’equazione che “più vince più spende” non è vera».