LIVE – Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter

Inzaghi sarà protagonista della conferenza stampa di vigilia di Milan-Inter. L'allenatore risponderà alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 15.

L’Inter arriva un punto sopra ma ha ricevuto più critiche rispetto al Milan. Inzaghi, ha sentito qualcosa che non le è piaciuto?

Della sconfitta nostra con la Lazio se n’è parlato tantissimo, è normale che essendo l’Inter una sconfitta faccia parlare. Abbiamo nove punti, siamo secondi in classifica e da allenatore so che possiamo migliorare partita dopo partita la nostra condizione. Abbiamo giocatori di struttura importante, cercheremo di migliorarci in ogni allenamento e soprattutto in ogni partita.

Inzaghi, come Pioli ha detto per il Milan, sente che quest’Inter sia più forte della scorsa stagione?

Quello lo dirà il campo. Abbiamo lavorato bene, mantenendo i giocatori importanti. Abbiamo fatto un mercato secondo me molto intelligente, con giocatori giovani e più esperti che da qui alla fine potranno darci un grandissimo aiuto.

Il 3-0 di Coppa Italia può essere un modello?

Nella scorsa stagione abbiamo fatto quattro derby, tutti diversi e giocati molto bene. La mia squadra ha grandissima personalità, dovremo essere bravi sugli episodi e sui duelli. Sarà un derby con tantissimi duelli, poi bisognerà vedere cattiveria e determinazione: sono partite molto sentite.

Quanto mancherà Lukaku domani? Può tornare prima della sosta?

La nostra speranza è recuperarlo prima della sosta. Ci vorrà un po’ di tempo, ma i nostri fisioterapisti stanno lavorando per mettercelo a disposizione al più presto. In queste prime partite sono successi diversi infortuni sia muscolari sia per traumi, ogni squadra dev’essere pronta.

Giudizio positivo del mercato?

Assolutamente sì. La società ha lavorato molto bene, riuscendo a trattenere giocatori importanti sapendo che c’erano dei paletti da rispettare chiari, messi da prima del mio arrivo. Sono molto soddisfatto della rosa, queste sessioni dal mio arrivo sono state molto positive. La squadra era già competitiva l’anno scorso e lo sarà anche quest’anno.

Quanta voglia c’è di giocare questa partita dopo la scorsa stagione?

Sappiamo quello che è successo nel derby di campionato l’anno scorso, si carica per conto proprio. Ho dei ragazzi con grandissima personalità e voglia di giocare questo derby domani. Sono due squadre forti con dei propri principi di gioco, poi le partite sono tutte molto equilibrati e decise dai singoli episodi. Bisognerà essere bravi a indirizzarli dalla nostra parte.

14.45 Un quarto d'ora all'inizio della conferenza stampa di Simone Inzaghi. Il tecnico presenterà Milan-Inter, partita in programma domani alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza e valida per la quinta giornata di Serie A.