Inzaghi: «Ci tenevamo tanto, bravissimi! Complimenti a Thuram»

Inzaghi ha ancora una volta stravinto il derby, il suo sesto da quando è all’Inter e il quinto nel 2023 su altrettanti giocati. L’allenatore ha mostrato la sua soddisfazione nell’intervista a Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi è entusiasta per il 5-1 di Inter-Milan: «Grandissima gioia per tutta la famiglia Inter. Ci tenevamo tantissimo, i ragazzi sono stati bravissimi a organizzare la partita nel migliore dei modi. Bravissimi gli attaccanti a lavorare di squadra, questo gruppo sta lavorando dal 13 luglio con tantissimo spirito e quindi dobbiamo continuare così. La determinazione ha indirizzato la gara? Assolutamente sì. Siamo stati concentrati, attenti, abbiamo vissuto i momenti della gara sempre lucidi. Sul 2-1, in un derby, la squadra poteva subire il colpo ma non abbiamo subito niente e ne abbiamo fatti altri tre: bravissimi. Il gol di Marcus Thuram? Bellissimo, è stato bravissimo. Sono stati tutti belli i gol, quello di Thuram è stato importante in un momento in cui ci voleva. Complimenti a lui e deve continuare così. Sono stati bravissimi i ragazzi, sempre molto concentrati e devono continuare così».