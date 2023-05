Inzaghi: «Temevo questa partita! Era da vincere a tutti i costi»

Inzaghi può gioire: l’Inter è qualificata alla prossima Champions League! Nel post partita contro l’Atalanta, su Inter TV, l’allenatore esulta per il traguardo raggiunto.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi può sorridere dopo Inter-Atalanta 3-2: «Sono molto soddisfatto, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati grandiosi. Sono stanco io, figuriamoci loro, mi sono stretto nell’abbraccio al terzo gol perché se lo meritavano. Era una partita importantissima per noi, i nostri tifosi e la nostra società: dovevamo raggiungere la Champions League in tutti i modi. Siamo partiti fortissimo, i primi venticinque minuti molto bene, poi loro sono venuti fuori ma siamo stati bravissimi a non rischiare niente. Una grande partita e una vittoria strameritata. Temevo questa partita, la volevo vincere a tutti i costi. So di allenare dei ragazzi molto seri che si allenano sempre, però tornando alle 6 del mattino giovedì ho dovuto mandarli a casa e abbiamo lavorato solo venerdì. Avevo paura che le energie potessero scarseggiare».

BENISSIMO – Inzaghi è raggiante per il risultato raggiunto: «Era l’ultima davanti ai nostri tifosi, volevamo farla nel migliore dei modi e sono soddisfatto. La finale? Dovremo cercare di rimanere soddisfatti, adesso i ragazzi avranno due giorni e mezzo di riposo per staccare e rimanere in famiglia. Abbiamo avuto un tour de force incredibile, ora manca l’ultima in campionato e poi Istanbul».