Gasperini: «Inter, adrenalina incredibile. A fine anno valutazioni»

Gian Piero Gasperini ha parlato in questo modo della penultima giornata di campionato tra Inter e Atalanta in collegamento con Dazn.

DUBBI – Gasperini in questo modo: «C’è da dire che l’Inter è partita con adrenalina incredibile. Non abbiamo saputo contrastare prima, poi abbiamo giocato bene stando a lungo in gara e riaprendo con il gol. Partire dal 2-0 però è complicato. Questo è un argomento che vedremo a fine campionato, ho ottimo rapporto con i Percassi e sanno le mie considerazioni. Per la prima volta ci sono state situazioni pesanti rispetto alla classifica che ha avuto la squadra, però la gente è sempre stata molto vicina. La squadra ha sentito questo aspetto e ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, raggiungendo l’Europa che è molto bella per noi. Domenica speriamo di rendere tutto ancora più bello. Io rispetto le visioni di tutti, penso di avere le mie, speriamo che combacino. Hojlund è 2003, va preso con i suoi pregi e difetti. Il suo panorama d’età, è il più bravo. Sarà molto importante il suo lavoro personale, sui suoi difetti. Non può essere ora maturo, ha bisogno di allenarsi e giocare però è un bel prospetto che per l’Atalanta è giusto. Per una big ci arriverà sicuramente. L’Atalanta è stata definita alle pari con le big, è stato qualcosa che ha tolto soddisfazione a una squadra che ha dato tutto. Sempre con la polemica costante che ha finito a far godere poco dei punti fatti. Il Manchester City è più forte, l’Inter è costruita per dare fastidio, ha le caratteristiche per creargli molte difficoltà. Nelle finali secche conteranno molte cose, soprattutto gli episodi. L’Inter ha buone chance, sappiamo però il valore del City».