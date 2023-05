Inzaghi: «Inter, un girone in due mesi! Ma soddisfazione tanta»

Per Inzaghi, oltre alla conferenza stampa (vedi articolo), c’è anche l’intervista dedicata con Inter TV. Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, l’allenatore segnala come arriva la squadra.

PRIMA FINALE – Simone Inzaghi mette a confronto il percorso delle due squadre, perché l’Inter non è l’unica reduce da un tour de force: «Diciamo che il calendario è stato impegnativo, però è stato impegnativo per noi e per la Fiorentina nello stesso modo. Chiaramente ho cercato di ruotare tutti i giocatori, perché siamo alla sedicesima partita in cinquantatré giorni e con le tre che mancano arriviamo a venti partite in due mesi. Praticamente, in due mesi di tempo, abbiamo giocato un girone».

COME AFFRONTARLA – Inzaghi dà un giudizio su Fiorentina-Inter: «Sicuramente dovremo fare una partita da squadra. Dovremo essere squadra sempre, in ogni momento della partita, perché le finali sono partite particolari dove l’episodio può fare la differenza. La Fiorentina la conosciamo: è un’ottima squadra, nelle ultime venti partite ha perso credo quattro volte. Ha fatto un gran percorso in UEFA Europa Conference League e in coppa, l’abbiamo affrontata in campionato e abbiamo vinto e perso. Sarà una partita sicuramente difficile, però è una finale e vogliamo affrontarla nel migliore dei modi».

AL MEGLIO PER LA FINE – Inzaghi è contento di come l’Inter si possa giocare tutto da qui al 10 giugno: «La soddisfazione chiaramente è tanta, per potersi giocare due finali così importanti. Era un passaggio nuovo per noi allenatori avere una sosta così lunga, la squadra c’è arrivata nel migliore dei modi. Ho avuto la fortuna di avere la rosa a disposizione, ci mancheranno Milan Skriniar e Henrikh Mkhitaryan che sono giocatori importanti per noi ma domani dovremo farci trovare pronti».