Inzaghi: «Siamo i detentori del titolo, vogliamo ancora vincerlo»

Simone Inzaghi ha rilasciato un commento sulla finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter ai microfoni di Mediaset.

CALENDARIO – Simone Inzaghi ha parlato così alla vigilia di Fiorentina-Inter: «Chiaramente è una grandissima soddisfazione essere qui, siamo i detentori del titolo e sappiamo che affrontiamo una squadra in salute. Vogliamo affrontare la finale nel migliore dei modi per cercare di vincerla. Avrei voluto più tempo per prepararla, penso idem Italiano. Il calendario è così per noi e la Fiorentina, domani sarà la diciassettesima partita in cinquantatre giorni. Dovremmo essere bravi a essere squadra. La conferma mi fa piacere, ho grande forza e voglia e la fortuna di avere giocatori sempre sul pezzo che in questi venti mesi mi hanno accompagnato nel migliore dei modi. Le parole di stima danno fiducia e ci fanno concentrare meglio. Adesso siamo stati bravi con i ragazzi ad alternare scelte, dovevamo affrontare il calendario e con quattro partite alla fine avrò bisogno dell’aiuto di tutti. Sarà un finale di stagione intenso».