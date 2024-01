Inzaghi: «Fiducioso fino alla fine. Lautaro Martinez capitano vero!»

L’Inter batte il Napoli e Simone Inzaghi conquista la sua quinta Supercoppa Italiana. L’allenatore nerazzurro esprime tutto il suo orgoglio a Radio TV Serie A.

CONDIVISIONE – Simone Inzaghi esalta – giustamente – la sua Inter, che battendo il Napoli ha conquistato di nuovo la Supercoppa Italiana. Le parole del tecnico nerazzurro: «La mia quinta Supercoppa Italiana? Fa piacere però è giusto condividere quello che è stato fatto stasera con i ragazzi. Hanno fatto due partite in due e giorni e mezzo spettacolari con due avversari di grande valore. Poi con la società, che non ci ha mai fatto mancare niente, e con i nostri tifosi che sono venuti fino a qua. Spero che abbiano colto il gesto. Tutti quelli che erano in campo e in panchina sono andati ad esultare lì con loro. Bisogna fare i complimenti al Napoli, hanno lottato come leoni e anche loro come l’Inter volevano vincere. Però ero fiducioso fino alla fine. Fortunatamente è arrivato il gol. Sono contento perché l’abbiamo cercato fino alla fine. Lautaro Martinez? Grandissimo giocatore ma grandissimo uomo, capitano vero. Voi lo vedete per le gesta che compie in campo e io nel quotidiano. Come si allena, come aiuta la squadra. Deve continuare così. Ha avuto sei mesi spettacolari. Adesso il suo pensiero e quello dell’Inter è di continuare nel migliore die modi. Gigi Riva? Bruttissima notizia. Ho avuto la fortuna di conoscerlo a Coverciano. Grandissimo giocatore ma ancora di più grandissimo uomo. Lascerà un grande vuoto in tutti quanti».