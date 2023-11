Gasperini: «Fatto qualcosa in più dell’Inter. Riusciti a neutralizzarla!»

Sorrisi in casa Inter dopo la vittoria di Bergamo. Delusione, invece, in casa dell’Atalanta di cui parla Gian Piero Gasperini su Dazn nel post partita.

COSE BUONE – L’Atalanta riesce ad accorciare ma non a rimontare l’Inter. Alla fine della gara Gian Piero Gasperini dichiara: «Ce la siamo giocata alla pari per gran parte della partita, forse anche di più. Probabilmente credo che abbiamo fatto qualcosa in più noi. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà all’inizio del secondo tempo ma guardando i numeri e la direzione della gara noi dobbiamo rimproverarci molto poco. Un po’ di imprecisione negli episodi che potevamo tramutare in gol anche perché pressavamo bene. Poi dobbiamo anche dare merito all’Inter, che è una squadra che appena lasci un attimo ti può castigare. Il gol di Lautaro Martinez in mezzo a due tre di noi ha fatto comunque la differenza. Se lasciamo perdere la delusione del risultato bisogna trarre delle cose molto buone da questa partita. Per come l’abbiamo giocata, per le trame che abbiamo fatto, per quel poco che abbiamo concesso ad una squadra forte come l’Inter. Nelle ripartenze è pericolosissima ma per lunghi tratti siamo riusciti sempre a neutralizzarla».

Gasperini commenta la sconfitta in Atalanta-Inter

NO RAMMARICO – Gian Piero Gasperini continua l’analisi di Atalanta-Inter: «Questa partita ci deve dare energie ma è chiaro che nel momento in cui perdi c’è un po’ di delusione. Sono convinto che da martedì rivedendo questa gara potremmo trarre maggiore forza. Il cambio era già in previsione nella gara, soprattutto se ci saremmo trovati in svantaggio. Soprattutto avendo in panchina dei cambi importanti in attacco. Poteva essere più rischioso però il rigore ha cambiato psicologicamente la nostra partita che avevamo fatto molto bene fino a quel momento. Abbiamo avuto dieci minuti di sbandamento alla fine del primo tempo e all’inizio del secondo. La fortunata è stata aver trovato subito l’1-2 e lì la squadra è ripartita forte. Con molti giocatori in avanti mi è sembrato che la difesa dell’Inter cominciasse a non essere così precisa. Abbiamo avuto diverse situazioni che per poco non si sono trasformate in gol. L’inerzia della gara era davvero forte da parte nostra. Questo è il rammarico che abbiamo. Però quando fai questo tipo di prestazioni contro una squadra forte non bisogna essere rammaricati».

RIGORE– Così termina l’analisi della sfida Gasperini: «Il rigore? Siamo stati un po’ polli noi perché dobbiamo saperci fermare. Ma io mi sono arrabbiato perché da una decina di minuti prima erano partiti tre quattro falli consecutivi contro di noi. Probabilmente dopo un fallo non dato a Dimarco su un’azione che sicuramente c’era. Poi di lì è stato una serie di punizioni continue che non mi è piaciuto. Ma comunque la gara è stata corretta e combattuta da tutte e due le squadre. De Ketelaere per me rimane un attaccante sempre di più per le sue caratteristiche. Con la sua tecnica e statura ha la possibilità di fare giocate positive. Vicino la porta è molto più efficace. Muriel è più esplosivo, ha servito subito dei cross importanti. L’impatto di Muriel da sempre è molto più esplosivo. Scamacca bene, Lookman anche è stato un riferimento importante. Ha ancora margini se migliora la qualità di passaggio. Dobbiamo avere fiducia nel proseguimento del campionato».