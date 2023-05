Dumfries: «Inter, siamo una squadra forte! Finale significa molto»

Dumfries si è mangiato Theo Hernandez fra andata e ritorno. A Inter TV, il laterale olandese parla di cosa significhi arrivare in finale di Champions League.

SEMIFINALE DOMINATA – Denzel Dumfries è molto contento (e sorride!) dopo Inter-Milan: «Abbiamo fatto una grande partita, in entrambe abbiamo meritato in tutti i modi di vincere. E ci siamo meritati la finale. Quale avversario? Non ho una preferenza, entrambe hanno grandi qualità. Pensiamo a noi stessi, abbiamo una squadra forte. L’importante è arrivare concentrati e continuare così. Questa finale significa molto per il club, lo meritiamo per quello che abbiamo fatto. Una grande squadra, ora andiamo a Istanbul per vincere».