Inzaghi: «Inter impegno folle! Grandissima impresa dal girone»

Per Inzaghi sarà la prima finale di Champions League della sua vita, sia da calciatore sia ora in panchina. Dopo i tre gol rifilati fra andata e ritorno al Milan l’allenatore ha commentato a Inter TV il clamoroso risultato ottenuto stasera.

IL TRIONFO DEL TECNICO – Simone Inzaghi ha tanti ringraziamenti dopo Inter-Milan: «Avevo chiesto “insieme” già dai quarti di finale col Benfica, abbiamo avuto un grande supporto da tutti. Una serata voluta, da domani ce la godremo ancora di più. Abbiamo avuto una grandissima concentrazione in tutte le partite, una grande gara andata e ritorno. Una grandissima soddisfazione, da domani ce la godremo ancora di più. Il momento più delicato di questo percorso? Stasera mi è venuta in mente Plzen. Siamo andati a Plzen dopo la sconfitta col Bayern Monaco era già un dentro o fuori: un percorso da Plzen a Istanbul. Quando ho iniziato a pensare di arrivare in finale? Quando abbiamo passato l’eliminatoria con Barcellona e Bayern Monaco abbiamo fatto una grandissima impresa. Abbiamo eliminato il Barcellona, che sappiamo che squadra è, con orgoglio: da lì una grandissima cavalcata. Era un sogno, però c’erano tantissime speranze. Già l’anno scorso avevamo fatto un ottimo percorso che si era fermato agli ottavi col Liverpool, che poi è andato in finale. Per me e i miei ragazzi è la prima finale, ce l’andremo a giocare con orgoglio».

PRIMA VOLTA – Inzaghi valuta come l’Inter è riuscita ad arrivare in finale di Champions League: «Mi viene in mente l’impegno folle che avevo chiesto. Avevo detto in una conferenza che sapevamo quale sarebbe stato il percorso che ci aspettava, ma non abbiamo guardato Champions League o Coppa Italia. Siamo arrivati in fondo in tutte le competizioni, dobbiamo essere bravi a recuperare. Ma quello che mi viene in mente stasera è come siamo arrivati».