Dimarco: «Vincere qui mai facile per nessuno. Inter? Fatti step di crescita»

Federico Dimarco ha parlato nel post gara di Atalanta-Inter su Sky Sport. Il laterale nerazzurro anche oggi è stato protagonista di un grande match, suo l’assist del 2-1

PUNTI PESANTI − Dimarco non ha dubbi sulla vittoria: «Il soffrire di meno penso che si possa fare sempre ma in campo ci sono anche gli altri. Atalanta squadra forte, tre punti pesanti perché vincere qua non è mai facile per nessuno. Titolare? Io durante la settimana cerco sempre di lavorare per me e per la squadra, dove devo giocare gioco. Preferisco fare il quinto ma la crescita non è solo mia ma di tutta la squadra. Da un mese e mezzo stiamo recuperando punti, a parte il KO di Torino, stiamo tenendo un buon ritmo».

STEP − Dimarco sul ritorno in nerazzurro: «Quando esci dal settore giovanile, ogni giocatore debba fare degli step di crescita. All’Inter l’ho fatto, ho sempre cercato di lavorare per ritornare all’Inter sia al Sion, che a Parma e a Verona. Tutti questi step mi hanno aiutato. Nazionale? Mi ha dato tantissimo, l’avete visto con le risposte sul campo. Mi ha aiutato a consacrarmi nel ruolo».