Inzaghi: «Concessi due gol evitabili! Dzeko grandissimo, aiuta la squadra»

Inzaghi ha parlato al termine di Atalanta-Inter, match terminato sul punteggio di 2-3. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

ANALISI – Queste le parole di Inzaghi: «Oggi abbiamo incontrato una grande Atalanta che ci ha creato problemi, dovevamo fare meglio i primi 25 minuti. Una vittoria importante, la sesta nelle ultime sette. Dobbiamo andare avanti in questo percorso. Dzeko? Mi aspettavo questo inizio, è un grandissimo calciatore che aiuta la squadra in tutte e due le fasi. Sia l’anno scorso che quest’anno è stato un grandissimo valore aggiunto. Rinnovo? Assolutamente sì, ma non sono domande da fare a me. Ho dei dirigenti bravissimi».

EVITABILE – : Inzaghi commenta il percorso stagionale dell’Inter, con un paragone col rendimento dello scorso campionato: «L’anno scorso avevamo 34 punti in 15 partite, avevamo preso gol in meno. Il campionato sta andando in una direzione diversa per il cammino che ha avuto il Napoli. Dietro tutte quanti abbiamo avuto delle battute d’arresto. Noi all’inizio, dovuto a nostre mancanze. Adesso nelle ultime 7 ne abbiamo vinte 6, dobbiamo continuare così cercando di fare come oggi. Gol subiti? Siamo migliorati, ma abbiamo concesso due gol. Abbiamo concesso un gol che non dobbiamo mai concedere, nel secondo perdiamo una marcatura. Due gol evitabili. Oggi non benissimo l’approccio, anche per merito dell’Atalanta, i movimenti senza palla dovrebbero essere fatti meglio. Rigiocherei? Le 5 che abbiamo perso. L’anno scorso ne avevamo vinte 10, ma ne avevamo persa solo una. È lì la differenza».