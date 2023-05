Dimarco: «Per la storia servono testa e cuore! Vale per entrambe»

Dimarco, dopo le parole in conferenza stampa (vedi articolo), ha parlato della partita fra Milan e Inter di Champions League. Il laterale è determinato

TESTA E CUORE − Ai microfoni ufficiali del club, parla Federico Dimarco: «La tensione si gestisce in tanti modi, non è neanche facile ma il gruppo sta lavorando bene e cercheremo di fare una grande partita domani. Storia? Testa, cuore. Come vale per noi, vale per il Milan. Noi l’abbiamo vinta nel 2010 e loro nel 2007, vale lo stesso per entrambe le squadre. Speriamo di fare una bella partita. A livello di testa mi vedo più cresciuto, quando giochi gare così importanti aumenti di autostima e fiducia».