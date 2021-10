De Vrij: «Inter, quando all’80’ sei in vantaggio devi portarla a casa!»

De Vrij ha parlato nel post partita di Inter-Juventus su Inter TV. Queste le sue considerazioni a caldo sul derby d’Italia concluso con tanta amarezza al Meazza.

TESTO – Stefan de Vrij commenta Inter-Juventus finita da poco: «Sono deluso, per come è finita soprattutto. Non per la prestazione, perché quella c’è stata: abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, quindi c’è dispiacere per come è finita. L’Inter meritava di più? Penso che quando all’80’ sei in vantaggio devi portarla a casa. Abbiamo concesso pochissimo e dovevamo portarla a casa, quindi c’è tanto dispiacere per il gol finale che abbiamo preso. L’Empoli mercoledì? Sarà una partita fondamentale da vincere in assoluto, quindi andremo lì per vincere. Rimane la delusione per il risultato: volevamo vincere e si è visto. Abbiamo concesso poco e purtroppo abbiamo preso gol verso la fine. Un messaggio per i tifosi? Grazie per il sostegno, siete sempre presenti e sentiamo il vostro sostegno, quindi grazie di tutto».