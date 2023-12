Darmian: «Pressione? No! Spero in altri problemi in casa del Napoli»

C’è Darmian prima di Napoli-Inter, il big match di stasera per la quattordicesima giornata di Serie A. Ecco come il giocatore ha presentato la terza trasferta consecutiva su Inter TV.

RISPOSTA DA DARE – Matteo Darmian parla nel prepartita di Napoli-Inter: «Pressione? No, nel senso che noi scenderemo in campo come abbiamo sempre fatto in questo inizio di stagione: per prendere i tre punti. Sappiamo che troviamo una squadra difficile, ma vogliamo portare a casa i tre punti. Le loro difficoltà in casa? Mi auguro le abbiano anche stasera. Dobbiamo lavorare di squadra e cercare di portare a casa i tre punti. Il mio segreto? Lavorare ogni giorno, cercare di migliorarmi e mettermi a disposizione della maglia».