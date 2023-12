Napoli-Inter, Mazzarri rinuncia a un titolare dal 1′! Il motivo – Sky

Napoli-Inter è la sfida in programma alle ore 20.45 allo stadio Maradona, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, Mazzarri sorprende in difesa ma è anche costretto a cambiare a centrocampo per via delle condizioni non ottimali di Zielinski. Di seguito le ultime di Sky Sport

CAMBIO IN MEZZO – Napoli-Inter è la partita in programma alle ore 20.45, posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Walter Mazzarri ha più di una defezione in difesa ma si trova costretto a cambiare anche qualcosa a centrocampo. Piotr Zielisnki, infatti, non era uscito al meglio dalla sfida di Champions League con il Real Madrid ma l’allarme sembrava rientrato. A ormai pochissime ore dalla sfida, il tecnico azzurro ha deciso di far partire il polacco dalla panchina mentre il titolare sarà Elmas. Di seguito la probabile formazione.

NAPOLI probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigar, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia