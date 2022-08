Calhanoglu: «Inter, era importante reagire! Derby? Speriamo di vincere»

Hakan Calhanoglu ha parlato così al termine di Inter-Cremonese, match terminato sul punteggio di 3-1. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport

SODDISFAZIONE – Queste le parole di Hakan Calhanoglu: «La reazione era importante oggi, vogliamo fare punti e stare davanti. Oggi contro la Cremonese abbiamo fatto il massimo ed abbiamo meritato la vittoria con il giusto coraggio. Derby? Adesso non mettiamo il fuoco dentro, sicuramente è una partita importante, lo sappiamo tutti. Siamo carichi, come sempre. Loro hanno giocato grande campionato l’anno scorso, come noi. Noi quest’anno siamo carichi, speriamo di vincere sabato. Gosens? Spero rimanga, Robin è un grandissimo uomo che ha grandissime qualità. Deve aspettare il suo momento, ma la situazione non è facile, vuole giocare. Io lo vedo sempre allenarsi, per me è un grandissimo professionista. Con Lukaku o Dzeko? Tutti hanno caratteristiche diverse. Con Romelu che tiene di più il pallone, ma tutti hanno le loro qualità. Quest’anno Lukaku ci aiuterà, ora si è fatto male e spero torni il prima possibile».