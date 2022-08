Inzaghi: «Speranza Acerbi? Ne abbiamo bisogno! Gosens, fatto scelte»

Proseguono le dichiarazioni di Inzaghi nel post partita di Inter-Cremonese. L’allenatore si è presentato in sala stampa, per la consueta conferenza del dopogara al termine del successo per 3-1 nel turno infrasettimanale di Serie A.



CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Cremonese.

Era questo il segnale da vedere dopo la sconfitta contro la Lazio?

Sapevamo l’importanza della gara, che non era da sottovalutare. I ragazzi hanno fatto la gara che bisognava fare contro squadre di questo tipo: sapevo che sarebbero venuti qui con un atteggiamento super-aggressivo. In due giorni e mezzo abbiamo preparato un’ottima gara.

Quanto dispiacerebbe a Inzaghi perdere Gosens?

Io, per quanto riguarda Gosens, ho risposto prima in TV. Il mio problema più grande in questo momento era la Cremonese. Gosens è un giocatore che, a parere mio, sta lavorando benissimo e sta ritrovando la condizione. In questo momento sto facendo delle scelte di farlo entrare a gara in corso e la condizione sta salendo gara dopo gara.

L’allenatore del PSG ha parlato apertamente di Skriniar, in maniera inusuale. Lo ritiene corretto?

Io solitamente non parlo mai di giocatori di altre squadre. Questa notizia me l’ha data lei, la ascolto. Io, per quanto riguarda il mercato, ho parlato quindici giorni fa: noi sappiamo che in questo momento ci manca un difensore, la società è al corrente. Mancano due giorni e spero di essere accontentato.

La speranza di Inzaghi è che la vicenda Acerbi si possa riaprire?

Assolutamente sì. In questo tour de force di partite che andiamo ad affrontare abbiamo bisogno di rotazioni e di giocatori. Abbiamo visto anche che giocando così le prime partite la condizione ancora è da migliorare, possono succedere infortuni. Dobbiamo essere pronti tutti, sappiamo che sarà un tour de force da qui alla sosta di novembre.