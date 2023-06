Bastoni: «All’Inter tanta umanità! Questo il nostro segreto. Siamo pronti!»

Bastoni ha rilasciato alcune dichiarazioni per Sky Sport 24 nel corso del media-day organizzato dall’Inter in occasione della finale di Champions League contro il Manchester City. Di seguito le parole del difensore nerazzurro.

SEGRETO – Alessandro Bastoni racconta alcuni retroscena sullo spogliatoio dell’Inter: «Cosa vuol dire essere “Inzaghiano”? Vuol dire dare tutto per l’allenatore. Abbiamo attraversato tante difficoltà quest’anno, sia lui che Simone Inzaghi. Siamo sempre stati in grado di parlarci chiaramente, guardarci negli occhi e superare queste difficoltà. Lo spogliatoio prima che essere fatto di giocatori è fatto di uomini. Nel momento in cui ci sono state le difficoltà, e quest’anno ce ne sono state, ci siamo sempre guardati in faccia, ci siamo seduti, abbiamo cercato di capire quali fossero e li abbiamo risolti. C’è un grande tasso di livello umano ed è questo il segreto del nostro spogliatoio. Siamo pronti, non vediamo l’ora di scendere in campo. All’Europeo ho avuto un maestro come Giorgio Chiellini che, al di là dell’aspetto tecnico mi ha lasciato tanto a livello umano. Ha preparato quella finale esattamente come un’altra partita, sempre ridendo e scherzando. È questo che proverò a portare anche qua all’Inter».