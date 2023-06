Inzaghi: «Inter, servirà essere squadra! Grande stimolo contro Guardiola»

Inzaghi su Inter TV ha ribadito l’importanza della finale di Champions League soffermandosi sulle difficoltà di inizio stagione, fino ad arrivare alla partita contro il Manchester City di Pep Guardiola.

GRANDE STIMOLO – Simone Inzaghi tiene alta la concentrazione in vista della finale: «Sabato servirà essere squadra con la “S” maiuscola. Affrontiamo una squadra fortissima fatta di campioni e con un grandissimo allenatore. Quest’anno è stata una stagione lunga per tutti, non c’è mai stata una sosta dopo il Mondiale. Siamo stati bravi a recuperare i giocatori che sono mancati nella prima parte. Non che quelli che giocavamo prima non facevano bene, però dovevano giocare sempre e non avevo il problema di cambiarli. Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku, Milan Skriniar e lo stesso Hakan Calhanoglu non si possono regalare. Stimoli contro Guardiola? Nel calcio moderno ha lasciato un segno in tutti noi allenatori. Sarà una grandissima giornata incontrare lui e la sua squadra».