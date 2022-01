Bastoni: «Gol? Sensazione strana! Tricolore sul petto, vogliamo difenderlo»

Bastoni ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Lazio, sfida valevole per la ventunesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni

GRUPPO – Alessandro Bastoni parla così ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Lazio: «Volevo calciare di prima, avevo Brozovic di fianco che mi diceva ‘sei solo, sei solo’ e ho avuto il tempo di stopparmela e calciarla bene. E’ una sensazione strana, erano due anni che non facevo gol. Alla fine contano i tre punti, quindi sono più felice per la vittoria che per il gol. Abbiamo fatto una buona prestazione, non era facile dopo le vicende della settimana scorsa. Era una partita complicata, la Lazio ci ha battuto all’andata. Siamo contenti della vittoria ottenuta stasera. Se ci sentiamo più forti di tutti? Noi abbiamo il tricolore sul petto, vogliamo difenderlo a tutti i costi perché vincere è bello, abbiamo giocatori forti, ci divertiamo e vogliamo continuare così. All’inizio ho avuto qualche difficoltà a capire il gioco del mister, poi sono entrato nei meccanismi come tutta la squadra. Siamo tutti concentrati, diamo l’anima l’uno per l’altro e va bene così. Vinciamo e ci divertiamo».