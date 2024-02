Allegri altra gufata: «Inter favorita netta per lo scudetto!»

Allegri dopo Inter-Juventus importante ai fini dello scudetto e terminata sul punteggio di 1-0, su DAZN ha commentato questa sconfitta, con l’ennesima gufata.

SCONTRO DIRETTO – Inter-Juventus, ha parlato così su DAZN: «Match point Inter? Noi dobbiamo continuare a fare il nostro percorso. Il primo tempo è stato bloccato, loro hanno segnato e gestito più la palla. Nel secondo tempo la partita si è spaccata, non ho da rimproverare niente ai ragazzi anzi devo complimentarmi con loro per quello che hanno fatto. Dobbiamo ripartire dalla sfida contro l’Udinese. Chiesa veniva da due settimane dove aveva fatto solo due allenamenti. Abbiamo avuto delle situazioni favorevoli, però non rimprovero nulla ai ragazzi. Questa è stata una settimana dove abbiamo perso dei punti con l’Empoli, ma nell’arco di una stagione i momenti negativi ci possono essere. L’Inter è più brava negli ultimi sedici metri, hanno più esperienza e questo l’abbiamo pagata. Una crescita che bisognava fare, la Juventus non giocava partite del genere da tre anni. I ragazzi sono stati bravi, nel secondo tempo la squadra si è alzata tenendo testa contro una squadra forte. Il secondo posto a giugno nessuno se lo sarebbe aspettato, Inter e Juventus sono due percorsi diversi. Noi siamo contenti per quello che stiamo facendo, siamo arrabbiati per una partita che potevamo rimettere in piedi. Il campionato è ancora lungo, dobbiamo restare sereni. L’Inter è la favorita netta per lo scudetto, ma non ci vuole tanto a scoprirlo».