Acerbi: «Nuovi stimoli con l’Inter! Bello ritrovare Frattesi»

Acerbi ha giocato il secondo tempo dell’amichevole di oggi Inter-Pergolettese, finita 10-0. Il difensore ex Lazio è al primo ritiro in nerazzurro e ha parlato a Inter TV di cosa significhi iniziare la stagione senza scossoni.

IL RIENTRO – Per Francesco Acerbi prima settimana di lavoro con l’Inter, essendosi aggregato lunedì: «È stato bello e divertente. Bello rivedere tutti, bello iniziare. Fa molto caldo, è sempre faticoso fare il ritiro ma sempre bello ritrovare il gruppo. Abbiamo fatto gli ultimi due mesi secondo me alla grande. Secondo me quello che non abbiamo messo in campionato all’inizio l’abbiamo messo nelle partite che contavano fra Champions League, campionato e Coppa Italia. Il gruppo si è formato nelle partite decisive, aiutandosi e facendo bene anche in campionato. Questa è la base, per tutte le squadre che vogliono vincere: il gruppo».

RIPARTIRE DA CAPO – Acerbi dà gli obiettivi stagionali per lui e l’Inter: «Migliorarmi e dare tutto me stesso. So che l’altra stagione è andata bene personalmente, però quando l’arbitro ha fischiato la fine della finale di Champions League per me era cancellato tutto. Bisogna guardare avanti e avere nuovi stimoli, facendo sempre qualcosa in più. Se io cerco di fare qualcosa in più gli altri danno qualcosa in più, si cresce e si migliora insieme. Ritrovare all’Inter Davide Frattesi dopo il Sassuolo? Mi ricordo il suo esordio e quello di Gianluca Scamacca, erano giovani promettenti. Un giocatore molto bravo, di gamba, forte e che si impegna tanto. È umile, ci darà una grandissima mano».