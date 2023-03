Inter, scelte obbligate in difesa. Torna Brozovic: la probabile formazione – Sky

L’Inter torna a giocare dopo la sconfitta con la Juventus e la sosta per le nazionali. Riparte il campionato e Simone Inzaghi sfida la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Sarà importante ripartire subito con una vittoria a San Siro per riprendere il cammino e sperare sempre in un posto in Champions League. Secondo la probabile formazione di Sky Sport, scelte obbligate in difesa, mentre a centrocampo torna Marcelo Brozovic. In attacco torna la coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

PROBABILE FORMAZIONE – L’Inter ospita la Fiorentina sabato 1 aprile alle 18. Simone Inzaghi riparte dal classico 3-5-2 dove tra i pali ci sarà ovviamente André Onana. Scelte obbligate in difesa e praticamente anche a centrocampo, considerata l’assenza non solo di Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio, ma anche di Hakan Calhanoglu. Con Matteo Darmian ancora impiegato nel ruolo di difensore, sarà Denzel Dumfries a occupare la fascia destra. A sinistra, invece, ci sarà Robin Gosens, con Federico Dimarco che spera quantomeno in una convocazione. In attacco ritorna la coppia Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Romelu Lukaku.