Inter-Roma, un titolare non recupera! La scelta di Mourinho – Sky

Mourinho perde un titolare per Inter-Roma, match in programma domani alle 18. Le ultime sulle scelte di formazione del portoghese da Sky Sport

ASSENTE − Inter-Roma andrà in scena domani sera alle 18. Brutte notizie dall’infermeria per Josè Mourinho che, per il big match di San Siro, dovrà fare a meno di un titolare. Secondo quanto riferito da Sky Sport Spinazzola non è al meglio e sarà assente per la sfida. Al suo posto pronto Zalewski sulla corsia di sinistra. Per il resto il portoghese dovrebbe optare su l’ex Lukaku ed El Shaarawy in attacco. In difesa pronti Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo Cristante, Paredes e Aouar. Di seguito la probabile formazione dei giallorossi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar; Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.