Inter-Pergolettese test importante, presenti membri della dirigenza

Inter-Pergolettese è di fatto la prima amichevole dei nerazzurri in questo pre-campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, presente anche parte della dirigenza per sottolineare l’importanza di queste sfide per il futuro.

PIANI ALTI – Inter-Pergolettese, si ritorna in campo dopo l’allenamento congiunto con il Lugano. Prima sfida amichevole per la squadra allenata da Simone Inzaghi prima della partenza in direzione Giappone. Arrivato da qualche minuto anche l’Amministratore Delegato, Beppe Marotta, molto vicino alla squadra nel corso di queste settimane e presenza fissa ad Appiano Gentile. Il lavoro dei dirigenti sul mercato cammina a pari passo con il lavoro di mister Inzaghi e il suo staff, e il livello qualitativo della squadra viene sottolineato soprattutto in questi test nel pre-campionato.