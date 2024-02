Inter, no rivoluzioni! Due vere forze fresche anti Salernitana − SM

L’Inter stasera sfida la Salernitana per portarsi momentaneamente a +10 sulla Juventus. Inzaghi cambia, ma pochissimo. Due vere ‘nuove’ pedine.

LE ULTIME − Verso Inter-Salernitana, match in programma questa sera alle 21. I nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi che ritornerà nuovamente in panchina dopo la tribuna di Roma, non cambieranno tantissimo. Dentro l’Inter migliore perché la posta in palio è molto importante. Come riferisce Sport Mediaset, il vero turnover sarà sulle corsie con Denzel Dumfries e Carlos Augusto pronti a prendere il posto di Matteo Darmian e Federico Dimarco. Non si tocca Mkhitaryan, così come la coppia in avanti.