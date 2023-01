Inter-Napoli, ‘perdenti di successo’ a tu per tu: Inzaghi sfida Spalletti − CdS

Inter-Napoli è anche Inzaghi contro Spalletti, etichettati dal Corriere dello Sport, “i due perdenti di successo”. L’obiettivo è quello di prendere una volta per tutte il treno Scudetto

UNO CONTRO L’ALTRO − Inter-Napoli, manca pochissimo allo scontro diretto di San Siro. Meno due e il sipario del Meazza si aprirà per mettere a confronto Inzaghi contro Spalletti, “i due perdenti di successo” a caccia di quel fatidico e inesorabile treno Scudetto. Da un lato Simone, diventato guru della difesa a tre dopo il clamoroso dietrofront di Bielsa alla Lazio ormai nel lontano 2016. Il sogno primo tricolore è svanito lo scorso anno per soli due punti prima per la “girata” di Giroud e poi per il dramma, sportivamente parlando, di Radu a Bologna. Ora ci riprova. Dall’altro Luciano, zar in Russia ma mai in patria. Uno degli allenatori più influenti degli ultimi vent’anni di calcio italiano con i suoi “falsi nove” e il suo gioco bello, efficace e a tratti sublime. Spettacolo a San Siro.

Fonte: Corriere dello Sport − Antonio Giordano