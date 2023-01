Inter-Napoli, non solo dubbio Meret! Un altro titolare azzurro non al meglio

Inter-Napoli è l’attesissima sfida delle 20.45 che chiuderà, insieme a Udinese-Empoli, la sedicesima giornata di Serie A. Spalletti, che rischia di perdere Meret (vedi articolo), non è sicuro nemmeno di un altro titolarissimo a centrocampo. Di seguito quanto rivelato da Inter TV

DUE DUBBI – Inter-Napoli è la grande sfida di questa sedicesima giornata di Serie A. Mentre Simone Inzaghi ha il gruppo al gran completo, eccetto Marcelo Brozovic, Luciano Spalletti in queste ore prima del fischio d’inizio deve convivere con qualche dubbio in più. Non solo Alex Meret che rischia di non scendere in campo a causa della febbre, ma anche Anguissa non sembra essere proprio al meglio: Quindi occhio a Ndombele. Sulla corsia sinistra invece Olivera rimane in vantaggio su Mario Rui.