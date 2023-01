Inter-Napoli, Lukaku sicuro del posto dal 1′! Indicazione sul partner – CdS

Inter-Napoli segnerà con certezza, stando al Corriere dello Sport, il ritorno di Lukaku dal 1′. Più incertezza su chi sarà il suo partner d’attacco, anche se Inzaghi ieri ha dato un’indicazione.

SCELTA DA FARE – Per Inter-Napoli uno dei principali rebus di formazione riguarda l’attacco. Il Corriere dello Sport dà per sicura la presenza di Romelu Lukaku, che significherebbe anche voler fare una partita d’attesa. Con lui mette come favorito Edin Dzeko, essendo rimasto alla Pinetina durante i Mondiali. Il ritorno molto carico di Lautaro Martinez ha però cambiato i piani: ieri, nella rifinitura, Simone Inzaghi lo ha provato proprio assieme a Lukaku. Un’indicazione di cui tenere conto, anche se con la coppia dell’Inter 2019-2021 c’erano diverse seconde linee. Dzeko era invece con Joaquin Correa, l’unico sicuro di non partire titolare in Inter-Napoli. La sensazione è che alla fine il prescelto sarà proprio il bosniaco, anche perché uno dei più in forma nelle amichevoli di dicembre. Lautaro Martinez resta comunque una buona arma da poter sfruttare a gara in corso, per dare una svolta o maggiore freschezza. E proprio da subentrato il Toro decise il suo primo Inter-Napoli, con l’unico gol allo scadere il 26 dicembre 2018.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno