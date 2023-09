Inter-Milan, probabile formazione di Inzaghi. Un ballottaggio – SI

Questo sabato si giocherà Inter-Milan. Alle ore 18 il primo ostacolo importante della stagione nerazzurra. Da Sportitalia viene data la probabile formazione di Simone Inzaghi.

DUELLO – Squadra che vince non si cambia. Mai un motto si è adattato così bene al contesto dell’Inter. In questo momento i nerazzurri si trovano a 9 punti in classifica in 3 giornate, quindi Simone Inzaghi difficilmente farà modifiche nella formazione. C’è un solo ballottaggio e riguarda la difesa. Il duello è tra Benjamin Pavard che deve ancora esordire con la maglia dell’Inter e Matteo Darmian, in vantaggio per l’esperienza che può dare sulla fascia destra. La probabile formazione di Inzaghi. Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.