Inter-Milan, le scelte di Inzaghi: nessun dubbio per il tecnico – TS

In Inter-Milan di questa sera, Simone Inzaghi non sembra avere alcun dubbio sulla formazione da schierare, che sarà la stessa del match d’andata, come riporta TuttoSport

SCELTE – TuttoSport riporta le scelte di Simone Inzaghi per Inter-Milan di questa sera. Il tecnico nerazzurro riconfermerà la formazione vista nel match di andata. Onana sarà quindi difeso da Darmian, Acerbi e Bastoni. In mezzo ci saranno Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. Sulle fasce pronti Dumfries e Dimarco e in avanti le certezze Lautaro Martinez e Dzeko.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

Allenatore: Simone Inzaghi.