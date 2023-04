Inter-Lazio è una sfida di campo ma anche di diversi approcci – TS

Oggi a orario di pranzo la sfida tra Inter e Lazio, quindi l’ennesimo duello tra Simone Inzaghi e Maurizio Sarri ma soprattutto uno scontro tra due approcci alla stagione completamente diversi

DIFFERENZE – TuttoSport analizza lo scontro in programma oggi tra Inter e Lazio. Oltre a essere l’ennesimo duello tra Simone Inzaghi – che ritrova per la quarta volta il suo passato – e Maurizio Sarri, sarà uno scontro tra due squadre che hanno avuto due stagioni differenti. I biancocelesti, tra le prime della classe, sono stati i primi a salutare le coppe e al momento sono lanciati verso il secondo posto. Immobile e compagni giocheranno un totale di 50 partite quest’anno, sei in meno rispetto a quelle che giocheranno i nerazzurri, che avranno ancora almeno 3 partite nelle coppe tra Champions League – euroderby in semifinale – e Coppa Italia – finale con la Fiorentina– Oggi sarà quindi uno scontro tra due squadre con stagioni differenti e si capirà quale approccio sarà stato migliore. Una squadra ancora in corsa su tutti i fronti, l’altra lanciatissima in campionato per cercare la seconda piazza.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi