La Lazio di Sarri punta sulla difesa e sui giocatori di qualità

La Lazio di Sarri sta vivendo un campionato da protagonista. Il secondo posto è frutto di una fase difensiva solida e di spunti di qualità offensiva, sia dei singoli sia nel gioco collettivo.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Sarri è il 4-3-3. In questa stagione però il tecnico ha modificato il suo solito approccio basato su possesso e baricentro alto, dando alla squadra una nuova solidità difensiva. La sua Lazio è una squadra che sa adattarsi. Abbassare le linee, lasciare il pallino del gioco agli avversari (infatti è solo ottava per possesso palla). E poi sfruttare gli spazi con le consuete trame di qualità, fatte soprattutto di fitti passaggi corti. Con le fasce, specialmente la sinistra, come sfogo prediletto.

STATISTICHE – La Lazio è la miglior difesa della Serie A con 21 gol subiti, alla pari col Napoli. E addirittura la migliore in trasferta con appena 7 gol al passivo. Per tiri subiti però è in realtà ottava. I 49 gol segnati valgono il quarto miglior attacco. Ma i 24 in trasferta sono il secondo. Un dato che evidenzia la grande capacità di convertire in rete le occasioni prodotte visto che la squadra è quintultima per tiri. Malgrado il gioco si sviluppi sugli esterni i cross non sono un obiettivo di Sarri: la Lazio è ultima per traversoni a gara.

DETTAGLI – Ivan Provedel è una delle sorprese della stagione. Quarto per rendimento secondo i rating di WhoScored, ottimo sia tra i pali che come contributo al gioco (undicesimo per passaggi medi, primo per lanci lunghi). Sergej Milinkovic-Savic è il migliore secondo i rating di WhoScored: primo per passaggi medi, secondo per passaggi chiave, secondo per tiri a partita, terzo per dribbling, secondo per falli subiti, ma anche secondo per contrasti. In totale per lui 6 gol e 8 assist (primo della squadra). Negli ultimi mesi però è cresciuto il rendimento di Luis Alberto, che ha svoltato il suo rapporto con Sarri e ha preso al serbo lo scettro di riferimento del gioco. Lo spagnolo è sesto per passaggi medi (ma in grande crescita), primo per passaggi chiave, primo per cross, terzo per tiri a partita, autore di 5 gol e 4 assist. In attacco Mattia Zaccagni, secondo per rendimento secondo WhoScored, è il riferimento della Lazio: miglior marcatore con 10 gol, secondo per assist con 5, secondo per tiri a partita, terzo per passaggi chiave, primo per dribbling e falli subiti.