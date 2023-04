Inter-Juventus, out Vlahovic! La probabile formazione di Allegri − SM

La Juventus questa sera approderà allo Stadio San Siro per affrontare l’Inter in Coppa Italia: si ripartirà dall’1-1 della gara di andata e Massimiliano Allegri, diramata la lista dei convocati (vedi articolo), sta ragionando sulla probabile formazione da schierare in campo. Le ultime secondo SportMediaset.

PROBABILE JUVENTUS − La Juventus è partita per Milano e questa sera sarà big match contro l’Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Massimiliano Allegri, in base ai giocatori convocati, sta perciò ragionando sulla possibile formazione da schierare in campo. Secondo SportMediaset, Perin sarebbe in vantaggio su Szczesny. Mentre in difesa dovrebbe tornare Bremer. Sulle fasce spazio a De Sciglio e a Kostic. L’attacco sarà con ogni probabilità composto da Di Maria alle spalle di Milik, in assenza di Vlahovic.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.