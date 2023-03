Inter-Juventus, Di Maria recuperato: due non al meglio – Sky

Arrivano gli ultimi aggiornamenti da Sky Sport in vista di Inter-Juventus di domani sera. Nel dettaglio per quanto riguarda le possibili scelte di Massimiliano Allegri, con un Di Maria recuperato.

POSSIBILI SCELTE – Si avvicina Inter-Juventus di domani, con i due tecnici che preparano le loro possibili scelte. Per quanto riguarda i bianconeri, Massimiliano Allegri avrà a disposizione un Angel Di Maria al massimo della forma. Non al 100% invece Federico Chiesa e Manuel Locatelli, con il primo che dovrebbe partire dalla panchina mentre il secondo sarà probabilmente in campo dal primo minuto. Spazio per Vlahovic in attacco, mentre in difesa Gatti o Rugani sono pronti dal primo minuto se Bonucci non dovesse recuperare.