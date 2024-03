Inter-Genoa, Serie A da blindare a doppia mandata. E da oggi

Con Inter-Genoa, alle 20.45, si completano le attività della ventisettesima giornata di Serie A. Un turno che ha visto cadere – di nuovo – la Juventus e che per questo permette di fare molti ragionamenti.

CHIUDERE IL DISCORSO – Inter-Genoa non può dare nessuna aritmetica, ma è chiaro che vincere e andare a +15 sarebbe un’ipoteca grossa sulla Serie A. Non che l’attuale +12 non sia positivo, ma mettere cinque partite fra sé e la prima inseguitrice vorrebbe dire poter gestire con molta più tranquillità la parte finale della stagione. Potendo così dedicarsi a quello che, a questo punto, deve diventare l’obiettivo prioritario tanto quanto la seconda stella: andare avanti il più possibile in Champions League. Le otto vittorie consecutive in campionato hanno permesso all’Inter di fare il vuoto, peraltro segnando quattro gol in ciascuna delle ultime quattro giornate. Ma ora arriva il Genoa, ossia l’ultimo avversario che ha tolto punti alla capolista con l’1-1 il 29 dicembre.

SI CAMBIA ANCORA – Per Inter-Genoa tornano a disposizione Francesco Acerbi, Davide Frattesi e Marcus Thuram quasi a tempo di record. Ma è chiaro che Simone Inzaghi deve gestirli in vista di Madrid, con la trasferta di Champions League in programma fra nove giorni. Da escludere vedere uno dei tre titolari, al massimo ci saranno minuti nella ripresa con l’obiettivo di averli al 100% al Civitas Metropolitano. Alla pari di Hakan Calhanoglu, stasera indisponibile (come lo squalificato Alessandro Bastoni) e sostituito ancora da Kristjan Asllani (molto positivo). Davanti prevista una nuova alternanza fra Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, magari per riuscire a sbloccare anche il cileno. Nel Genoa Alberto Gilardino ha recuperato il difensore Johan Vasquez. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Genoa: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.