Inter-Genoa, Inzaghi sceglie fra Arnautovic e Sanchez: la formazione

Per Inter-Genoa di stasera (ore 20.45) sembra che sia rimasto solo un ballottaggio: quello fra Arnautovic e Sanchez come partner di Lautaro Martinez in attacco. L’indicazione di formazione è che Inzaghi abbia già deciso.

ALTERNANZA IN VISTA – Dall’infortunio di Marcus Thuram contro l’Atlético Madrid, col francese che stasera per Inter-Genoa torna a disposizione, Simone Inzaghi ha sempre alternato. A Lecce ha giocato Alexis Sanchez, contro l’Atalanta c’era Marko Arnautovic. Nell’ottica di tenere sempre tutti sul pezzo e pronti, si va verso la riproposizione di Sanchez accanto a Lautaro Martinez. Questo anche perché Inzaghi, più volte, ha ribadito la totale fiducia nei confronti dei due attaccanti “non titolari”. Per Arnautovic (in gol all’andata) spazio nella ripresa, dove magari avrà qualche minuto Thuram che ha come obiettivo tornare in forma per il ritorno a Madrid. Ma il cambio in attacco non sarà certo l’unico nell’Inter che stasera affronterà il Genoa.

LE NOVITÀ – Non sarà un ribaltone come a Lecce, ma la formazione di oggi dovrebbe prevedere tre differenze rispetto a mercoledì. Detto di Arnautovic-Sanchez, Inzaghi ha da sostituire in maniera obbligata Alessandro Bastoni, squalificato. Ci sarà Carlos Augusto come terzo centrale, scelta che porta Federico Dimarco a essere impiegato largo a sinistra. A destra invece va Denzel Dumfries per Matteo Darmian, con l’olandese che nell’ultimo mese ha dato le migliori sensazioni. I tre di centrocampo sono pressoché obbligati: Nicolò Barella, Kristjan Asllani e Henrikh Mkhitaryan, anche se (a differenza di Hakan Calhanoglu atteso a Bologna) Davide Frattesi dovrebbe farcela per la panchina. Stesso discorso per Francesco Acerbi, con Stefan de Vrij centrale davanti a Yann Sommer e Benjamin Pavard sul centro-destra (molto più lui di Yann Bisseck). Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Genoa: Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez.