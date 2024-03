Inter-Genoa, Inzaghi lavora sui rientri. Una proposta in difesa

L’Inter si prepara a scendere in campo contro il Genoa di Alberto Gilardino. Simone Inzaghi pensa a come dosare al meglio le dosi di lavoro.

RIENTRO – A poco più di due giorni dalla sfida contro il Genoa, Simone Inzaghi fa i conti con lo stop di Alessandro Bastoni che salterà la gara contro il Grifone per squalifica dopo il giallo contro l’Atalanta. L’Inter, nonostante i dodici punti di vantaggio sulla Juventus e i sedici sul Milan, non vuole rischiare troppo ma allo stesso tempo vuole gestire al meglio le forze in vista anche dell’impegno in Champions League tra circa dieci giorni. Il “problema” più grosso il tecnico lo avrà in difesa. Con Alessandro Bastoni in tribuna, alla sua assenza si aggiunge anche quella di Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro ha recuperato dall’infortunio ma sarà gestito dallo staff medico con estrema cautela. La convocazione però è quasi sicura, così come lo è quella di Marcus Thuram.

LAVORO – Anche a causa dello stop di Bastoni, Inzaghi pensa a come dovrà essere la difesa che andrà a proteggere Yann Sommer. A quasi due giorni dal Monday–Night, il papabile candidato è Carlos Augusto che potrebbe prendere il post di braccetto e sostituire Bastoni. Per quanto riguarda Marcus Thuram invece, possibile che entri sul finire della partita per poi tornare ad assaggiare il campo nella gara a Bologna prima della delicata sfida contro l’Atletico Madrid. Inzaghi chiede anche attenzione ai diffidati, come Henrikh Mkhitaryan che rischia di saltare la sfida del Dall’Ara.