Inter-Frosinone, Torna Dumfries! Frattesi spera: la probabile formazione – Sky

La squadra allenata da Simone Inzaghi torna subito in campo dopo la UEFA Champions League per l’ultima sfida prima della sosta. Inter-Frosinone si gioca alle 20:45 con altri cambi rispetto l’ultima sfida. Secondo quanto riportato su Sky Sport, Denzel Dumfries torna regolarmente sulla fascia destra. Davide Frattesi al momento parte dietro, ma spera sempre in una maglia da titolare. Di seguito la probabile formazione

NUOVI CAMBI – In Inter-Frosinone, Simone Inzaghi pronto a confermare parte della formazione vista nel secondo tempo della sfida vinta contro il Salisburgo, con qualche piccolo cambiamento. Come l’inserimento di Denzel Dumfries sulla fascia destra. Dovrebbe riposare Matteo Darmian, con la conferma di Stefan de Vrij sul centro-destra, con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni sul centro-sinistra. Centrocampo titolare, con Davide Frattesi che spera in una maglia da titolare a discapito di Henrikh Mkhitaryan che potrebbe riposare, ma in questo momento parte sempre in vantaggio. A sinistra torna anche Federico Dimarco. Coppia titolare d’accatto con Marcus Thuram e Lautaro Martinez, con Marko Arnautovic e Alexis Sanchez pronti a subentrare.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; de Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale fino al calcio d’inizio di Inter-Frosinone.