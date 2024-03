Inter-Empoli, tra dubbi. Inzaghi ritrova un pilastro: probabile formazione

L’inter si prepara a scendere in campo in vista della delicata sfida di campionato contro l’Empoli. Contro i toscani Simone Inzaghi schiererà i migliori, con un solo dubbio nel reparto arretrato.

CERTEZZE E DUBBI – Simone Inzaghi, in vista del posticipo di Inter-Empoli nella serata di Pasquetta, continua a navigare tra alcuni dubbi e altrettante certezze. I nerazzurri, alla sfida del Meazza, si presentano con più tranquillità psicofisica rispetto alle ultime due settimane di marzo che hanno portato l’Inter in un vortice pericoloso tra il caso-Juan Jesus e l’eliminazione dalla Champions League. Il tecnico piacentino resta col dubbio di Yann Sommer che nell’ultima settimana è tornato prima a Milano dopo l’infortunio con la Nazionale. Il portiere svizzero potrebbe essere come di consueto al suo posto con Emil Audero pronto a prendere il suo posto in caso di fortfait dell’ultimo minuto. In difesa invece, confermato il nome di Francesco Acerbi che scenderà in campo al centro del terzetto difensivo. Il difensore azzurro, dopo la sentenza positiva dopo le accuse sul razzismo, torna come di consueto a guidare i nerazzurri. Insieme a lui ci saranno Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. Sulla destra invece, ballottaggio tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian, a sinistra invece spazio a Federico Dimarco che ha la certezza della sua maglia. A centrocampo invece, non ci saranno cambiamenti drastici con il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan che dirigerà le operazioni alle spalle di Marcus Thuram. Insieme al francese, nonostante il rientro in ritardo di Lautaro Martinez, l’argentino sarà in campo come al solito. Questa la probabile formazione:

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.